Erzurum'un ürün ve hizmetleri e-ticaret sitesiyle Türkiye pazarına sunulacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da devlet desteğiyle üretici, perakendeci, hizmet sektörü ve yöresel ürünlerin komisyonsuz olarak ulusal ve uluslararası pazara açılması için kurulan www.erzurumcarsipazar.com isimli e-ticaret sitesi hizmet vermeye başladı.

Erzurum Ticaret Borsası ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde hazırlanan "ER-OPA Ortak Pazar" Projesi kapsamında www.erzurumcarsipazar.com isimli e-ticaret sitesi kuruldu.

Proje kapsamında ücretsiz ve komisyonsuz şekilde sisteme üye olacak kent esnafı, satmak istediği ürün ya da hizmetlerini bu portal üzerinden tüketiciye ulaştırma fırsatı yakalayacak.

Vali Okay Memiş, Erzurum Ticaret Borsasında söz konusu internet sitesinin açılışı için düzenlenen programda, ürün anlamında Erzurum'un birçok değerinin bulunduğunu, bu bakımdan yerli bir alışveriş sitesinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Peynir, tereyağı, dut, pekmez, pestil ve köme gibi bu organik yöresel ürünlerin Türkiye'de pek bulunmadığını ifade eden Memiş, bu ürünlerin mutlaka Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini, açılan sitenin de bu bakımdan önemli olduğunu belirtti.

"Erzurum üreten bir şehir olacak"

Artık e-ticaretin dünyada görerek satın alma şeklinden daha öne geçmeye başladığına işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum bir lojistik merkezi. Aslında Erzurum kadimden beri bir ticaret merkezi. Erzurumlular ticareti bilen insanlar. Bu bakımdan üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Ticarette iyiyiz ama üretimde de iyi olmak istiyoruz. Onun için de organize sanayisine yönelik çalışmalarımız var. Erzurum üreten bir şehir olacak. Üretmemiz lazım. Hayvancılıkta nasıl zirvedeysek ticarette de sanayileşmede de zirve olacağız. İddiamız budur."

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Aynalı ise kent esnafı, üreticileri ve tüccarı için ekonomik anlamda büyük katkıları olabileceğini düşündüğü "erzurumcarsipazar.com" sitesinin, kentin yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasının önemli olduğunu anlattı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de Erzurum olarak e-ticaretten istedikleri payı henüz alamadıklarını, bu nedenle söz konusu projeyi tasarladıklarını belirtti.

Projenin Erzurum esnafına, kadın kooperatiflerine, yöresel ürün üreten üreticilerine ciddi anlamda avantajlar sunacağına inandığını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Erzurumcarsipazar.com ile biz şehrimizde ve kırsalda üretim yapan herkese hiçbir maliyete katlanmadan ulusal pazara ulaşma imkanını sunabileceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda uluslararası pazarlara da ulaşma imkanı sağlanacak. Bu şekilde Erzurum'un İspir ilçesinde üretilen pekmezi belki New York'ta çok lüks bir otelin kahvaltı salonunda bulabileceksiniz. Bu site bize bu imkanı sağlıyor."

"Esnaf ve üreticileri sanalda müşterilerle buluşturmayı amaçlıyoruz"

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da borsa olarak şehrin üreticisi, perakendecisi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın, ürettikleri ürünlerini ve hizmetlerini tüm Türkiye'ye satabilecekleri kusursuz bir e-ticaret deneyimi yaşatmak için KUDAKA tarafından desteklenen Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı Projesi'nin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında erzurumcarsipazar.com olarak elektronik ticaret portalı oluşturulduğuna dikkati çeken Oral, "Bu portal ile esnafı ve üreticileri sanal çatı altında müşterilerle buluşturmayı amaçlamaktayız. Üreten borsa, gelişen Erzurum, büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ilgililer tarafından sitenin açılışı yapıldı.

Programda Vali Memiş, başarılı kadın kooperatiflerinin başkanları ve üreticilerine de plaket verdi.