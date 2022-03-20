Erzurum'un üç ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler

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Erzurum'un üç ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum'un üç ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

PAZARYOLU, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

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