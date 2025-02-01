Erzurum'un Tortum İlçesinde İki Ayrı Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ABV 632 plakalı panelvan, Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada panelvandaki N.A. (86) öldü, L.D, H.A. ve A.T. yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Aynı mevkideki diğer bir kaza da ise 31 GV 835 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.