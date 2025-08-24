Erzurum'un Sulak Alanlarında Kuş Sayısında Artış

Erzurum'un sulak alanlarını ziyaret eden kuş sayısında belirgin bir artış kaydedildi.

Yaklaşık 825 kilometrekare yüzölçümüne sahip Erzurum Ovası'nın yüzde 10'unu kaplayan sulak alanlar, mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında çok sayıda kuşun uğrak noktası oluyor.

Yaklaşık 2 bin rakımdaki sulak alanlar, kıl kuyruklu ördek, angut, akbaba, kartal, doğan ve kızıl şahinin aralarında bulunduğu 311 türden kuşu ağırlıyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cemal Sevindi, AA muhabirine, sulak alanların tüm canlılar için önemli olduğunu söyledi.

Kentin geniş sulak alanlara sahip olduğunu, bunların gelecekte de önem taşıyacağını çünkü suyun hayati bir unsur olduğunu anlatan Sevindi, "Erzurum genelinde 311 kuş türü tespit edildi." dedi.

Sevindi, kente gelen kuş türlerinde gelecek yıllarda artış beklendiğini ifade ederek, "Yaklaşık 8 sene içerisinde kent sıcaklık değerlerinin düştüğünü gördük. Bu soğumaya bağlı olarak açık toprak yüzeyleri, taşlık kayalık alanlardan tutun da hemen her yerde bitki örtüsünde gelişme izliyoruz." dedi.

"Kuşlar Erzurum Ovası'nı daha çok tercih etmeye başladı"

Erzurum'un serin havasının kuşlara olumlu yansıdığını dile getiren Sevindi, şöyle devam etti:

"Serinleme ve bitki örtüsünde gelişme olunca kuşlar Erzurum Ovası'nı daha çok tercih etmeye başladı. Tür sayımızda artış yok ama gelen birey sayısında artış gözlemlendi. Bunun sebebini alandaki serin iklime bağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinde 50 derecelere ulaşılan sıcaklıklar varken biz en yüksek gün içerisinde 30 dereceyi görüyoruz, geceleri 10-15 derecelere düşüyor. Dolayısıyla sulak alanlarımız bu durumlarda korunuyor o yüzden birey sayılarımızda artış var. Yırtıcı sayılarımızda inanılmaz artış var. Kızıl şahinler eskiden 100-130 civarı sayılırken şu an 200'ün üzerinde, kılkuyruklu ördek 2008'de en yüksek 11 bin saymıştık şu anda 13-14 binlere yaklaşıyor. Angut 8-9 binlerdeydi bugün 11-12 bini aşmış durumda. Akbabaların sayısında belirgin olmasa da artış var."

Sevindi, birey sayısındaki artışın son 8 yılda gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayılar geçmişte 20 bine yaklaşırken şu anda 30-35 binlere ulaştı. Bunu düzenli yapılan sayımlarla belirliyoruz. Kuşların sayılarını kaydediyor, geçmiş yıllarla kıyaslayıp geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyoruz. Gelecekte kuşlar Erzurum'u daha çok ziyaret edecekler, bunun sonucunda tür listemizi zenginleştirebileceğiz. Erzurum'u geçit olarak kullanan Afrika'dan gelen kuşlar, şu anda Kafkasya'da. Ekimden kasıma kadar buradan dönüşe geçecekler. Bu dönüşlerinde yavruladıkları için daha fazla grupla gelip konaklayacaklar."