Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında 2 ev yandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan yangında 2 ev yandı. Yukarı Hoş Mahallesi'nde Ergül Gözütok'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Çiçek Gözütok'a ait eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda 2 evdeki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, evler kullanılamaz hale geldi.