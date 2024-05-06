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Erzurum'un Oltu ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 2 araçta yapılan aramalarda 20,12 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki asayiş uygulamalarında durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 araçtan poşete sarılı 20,12 gram sentetik uyuşturucu ile sigara paketine saklanmış bir miktar esrar ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki O.A. (29), İ.B (24), A.T. (33) ve K.D'yi (39) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Oltu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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