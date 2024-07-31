Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 3 mahallede etkili olan sel ev, ahır ve ekili alanlara zarar verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı mahallelerinde sel meydana geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile afetin yaşandığı bölgeye gitti.

Bölgede incelemede bulunan Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çiftçi, dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyerek, devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Selin etkili olduğu 3 mahalledeki 10 ev, 15 ahır ve ekili alanlarda hafif zarar meydana geldiği öğrenildi.