Üye Girişi
Haberler

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele neden oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, 3 kırsal mahallede sele neden oldu. Evler, ahırlar ve ekili alanlar zarar gördü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak 3 kırsal mahallede sele neden oldu, dere yatakları taştı, evler ve ahırlar zarar gördü.

Oltu ilçesinde saat 06.00 sıralarında etkili olan sağanak kırsal Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde sele yol açtı. Sağanak, özellikle Çatak Mahallesi'nde büyük zarar neden oldu. Selde 4 ev kullanılamaz hale geldi, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü. Çatak Mahallesi'nde samanlıklar, kilerler ve elektrik direkleri tahrip olurken, içme suyu hattı ile altyapı da büyük hasar gördü. Ayrıca, bazı vatandaşların çiftçi desteği ile aldığı mazotlar sel sularına kapıldı.

Çatak Mahallesi'nde oturan Dağıstan Okçu, sel sonrası evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu ve evlerimizi su bastı. Eşyalarımız çamurun içinde kaldı. Çok şükür can kaybımız yok. Büyük bir felaketti. Sel sularının çekilmesinden sonra eşyalarımızı çıkarıp temizlemeye çalıştık. Son bir ay içinde köyümüzde yaşanan üçüncü sel" diye konuştu.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına devam ederken, acil yardımların sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Oltu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title