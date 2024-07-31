Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele neden oldu

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak 3 kırsal mahallede sele neden oldu, dere yatakları taştı, evler ve ahırlar zarar gördü.

Oltu ilçesinde saat 06.00 sıralarında etkili olan sağanak kırsal Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde sele yol açtı. Sağanak, özellikle Çatak Mahallesi'nde büyük zarar neden oldu. Selde 4 ev kullanılamaz hale geldi, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü. Çatak Mahallesi'nde samanlıklar, kilerler ve elektrik direkleri tahrip olurken, içme suyu hattı ile altyapı da büyük hasar gördü. Ayrıca, bazı vatandaşların çiftçi desteği ile aldığı mazotlar sel sularına kapıldı.

Çatak Mahallesi'nde oturan Dağıstan Okçu, sel sonrası evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu ve evlerimizi su bastı. Eşyalarımız çamurun içinde kaldı. Çok şükür can kaybımız yok. Büyük bir felaketti. Sel sularının çekilmesinden sonra eşyalarımızı çıkarıp temizlemeye çalıştık. Son bir ay içinde köyümüzde yaşanan üçüncü sel" diye konuştu.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına devam ederken, acil yardımların sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.