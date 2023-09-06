Erzurum'un Horasan ilçesine göktaşı düştü iddiası

Türkiye'de 2 Eylül 2023 tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçasının Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aliçeyrek köyüne düştüğü iddia edildi.

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde birçok ilde göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. İstanbul'dan yeğenlerinin nişanı için Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aliçeyrek köyüne gelen Cihan Yerdelen (38) ve ailesi, tarlalarında buldukları taşın meteorun bir parçası olduğunu öne sürdü. Tarlada gezerken tesadüfen gördükleri taşın bölgede şimdiye kadar hiç rastlamadıklarını dile getiren Cihan Yerdelen, internet üzerinde yaptıkları araştırmadan sonra bulduklarını göktaşı olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Köyümüz ve tarlalarımızı gezerken bu taşa rast geldik. Önce çok fazla önemsemedik. Ama farklı bir yapısı vardı. Akşam saatlerinde televizyonda göktaşı ile ilgili haberleri izledikten sonra tekrar gidip tarladan taşı aldık. Mıknatısla yaptığımız denemede mıknatısın taşa yapıştığını gördük. Köy sakinleri de bu güne kadar benzer bir taşa rastlamadıklarını söylediler. Bulduğumuz taşın alıcısı olursa uygun bir fiyata verebiliriz. Bilimsel araştırmalarda da kullanılması bizi mutlu eder" dedi. - ERZURUM