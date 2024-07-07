Üye Girişi
Haberler

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobil kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin menfezden düştüğü belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin menfezden düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.F.U. (22) idaresindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki menfezden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Çocuk Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title