Erzurum'un gastronomi kültürü 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 21-27 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler öncesi Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda "Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı" konulu panel düzenlendi.

Üniversitenin gastronomi bölümü akademisyenlerinin düzenlediği panelde binlerce yıllık Türk geleneğinde gastronominin günümüze kadar olan süreci ve önemi ele alındı.

Panele katılan Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, kentte Türk Mutfağı Haftası kapsamında birçok etkinlik yapılacağını söyledi.

Erzurum'un yöresel yemeklerinin halkla buluşup tanıtılacağını belirten Almaz, "Cuma günü Erzurum kahvaltısının tanıtım toplantısı, pazartesi günü ise Yakutiye Kent Meydanı'nda 4 branşta halka yönelik yemeklerimizden su böreği, ayran çorbası, demir tatlısı ve Erzurum şerbeti dağıtımı olacak." dedi.

Almaz, kentteki esnafın da etkinliğe katkı verdiğini ifade ederek, "Erzurum'un gastronomi kültürüne, kahvaltısından, hamur işine, ev ve süt ürünlerine kadar dikkati çekeceğiz. Bu etkinlikler tüm Türkiye'de yapılacak ve yöresel ürünler halkla paylaşılacak. Biz bu konuda her zaman iddialıyız. Etin başkentinde et, tatlı ve kahvaltılık ürünlerde rakipsiz olduğumuzu haykırıyoruz. Bunu da kanıtlayacak bir sürü materyalimiz var." diye konuştu.

Turizmin çeşitliliğine işaret eden Almaz, insanların farklı ilgi alanları olmasına karşın gastronominin her kesimden insanı ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.