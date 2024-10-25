Erzurum'un Coğrafi Tescilli Yöresel Lezzetleri AB'de Tescillenmeye Hazırlanıyor

Son 5 yılda 59 coğrafi tescilli ürüne ulaşan kış turizminin önemli kentlerinden Erzurum'un su böreği, civil ve göğermiş peynirinin de Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenmesi bekleniyor.

Kış turizmi, tarihi yapıları ve geniş coğrafi güzellikleri ile öne çıkan Erzurum'da son yıllarda artan coğrafi işaret tescil belgeleri, kentin adını gastronomide de öne çıkartıyor.

2018'de 6 coğrafi tescilli ürünü olan kentte, Erzurum Ticaret Borsasında kurulan özel ekibin Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı coğrafi işaret tescil başvurularıyla bu sayı 59'a çıktı.

Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tescili bulunan 3. kent olan Erzurum'da, yöresel lezzetlerin endüstriyel olarak yaygın hale getirilmesi için projeler geliştiriliyor.

Bu kapsamda Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışma kapsamında, daha önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen su böreği, civil peynir ve göğermiş peynirin, Avrupa Komisyonunda coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapıldı.

Erzurum su böreği, kadayıf dolması, demir tatlısı, civil ve göğermiş peynir, babaanne pastası, kara fatma çorbası, Erzurum mantısı, dut çullaması, kıtlama şeker, ayran aşı, pekmezli baklava, peynir helvası, kesme aşı çorbası gibi birçok lezzetin tescillendiği kentte gastronomi ile turizmi entegre etmek için çalışmalar yürütüyor.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine, 2018'de gastronomi ve yöresel lezzetler potansiyeli ile alakalı bir çalışma yaptıklarını ve başvuru rekoru kırdıklarını söyledi.

Bir ürünün tescil edilmesinin uzun bir süreç olduğunu aktaran Oral, tescil edilen her ürünün tarihi bağı, endemik bitki bağı, nasıl yapıldığı, hangi aşamalardan geçtiği gibi birçok formatın hazırlandığını anlattı.

Erzurum'un şu an tescilde Türkiye'de 3. sırada olduğuna dikkati çeken Oral, şöyle devam etti:

"Erzurum'umuz tarihinde Saltuklulardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan, Ermenilerden ve Ruslardan her yerden yaşayan medeniyetler olmuş. 400'e yakın yöresel lezzetimiz var. Erzurum'un Türkiye'nin başta gelen gastronomi illerinden biri olduğunu tescillemiş olduk. Bu tescil belgelerle, hem yöresel lezzetlere hem kültürümüze sahip çıkmayı, yok olmaya başlayan ürünlerimizin tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamasını ve zaman içinde de yok olmasını engelleyen bir yol. Bu çalışmalımız hızla devam ediyor. Ortalama her ay 4-5 başvurumuz oluyor. Önümüzde 40 civarı ürünümüze tekrar başvuracağız."

"Erzurum, gastronomi alanında hiç konuşulmazken artık konuşuluyor"

Oral, gastronomi potansiyelinin markalaşması gerektiğini de belirterek, "Kentimizdeki birinci sektör tarım ve hayvancılık. Tarım hayvancılığa dayalı endüstri gelişmesi önemli. Bu endüstriyel ürünlerin de turizmi kullanarak pazarlamasını hedefliyoruz. Bununla alakalı bir kaç tane farklı projemiz var. Erzurum, gastronomi alanında hiç konuşulmazken artık konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi ile gastronomi çalıştayları yapıldığını dile getiren Oral, şehrin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesinin de tescilli ürünlerin tanıtılması noktasında çok büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

3 ürün, Avrupa Birliği'nden tescil aşamasında

Oral, AB standartlarında ürünler olduğunu ve bu anlamda borsada oluşturulan ekibin, çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

AB'de 3 ürününü tescil aşamasında olduğunu kaydeden Oral, "Su böreği, göğermiş peynir ve civil peynirimiz AB'de tescil aşamasında, sunacağımız 5 ürünümüz daha var. Onların da çalışma aşamasındayız. Orada tescillediğimiz zaman tüm dünyada, bu Erzurum'un bu Türkiye'nin ürünü olarak kabullenilmiş oluyor." diye konuştu.