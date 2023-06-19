Erzurum'un Aşkale İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 14.43'te 12.52 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD; Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugün saat 14.43'te, 12.52 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.