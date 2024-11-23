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Erzurum'un asırlık Aliye ninesi son yolculuğuna uğurlandı

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Erzurum'un asırlık Aliye ninesi son yolculuğuna uğurlandı 101 yaşındaki Aliye nine geçtiğimiz ay Vali Çiftçi'nin girişimleri ile umre ziyaretine gönderilmişti Tayyip Erdoğan hayranı asırlık ninenin ölümü Erzurumluları yasa boğdu Vali Mustafa Çiftçi Aliye nineyi son yolculuğunda da yalnız...

Erzurum'un asırlık Aliye ninesi son yolculuğuna uğurlandı

101 yaşındaki Aliye nine geçtiğimiz ay Vali Çiftçi'nin girişimleri ile umre ziyaretine gönderilmişti

Tayyip Erdoğan hayranı asırlık ninenin ölümü Erzurumluları yasa boğdu

Vali Mustafa Çiftçi Aliye nineyi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle sosyal medyadaki konuşmalarıyla herkesin gönlünde taht kuran Aliye Göger bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin evinde ziyaret ettiği ve tek dileğinin hacca gidebilmek olduğunu söyleyen 101 yaşındaki Aliye Göger, geçtiğimiz ay Vali Çiftçi'nin girişimleri ve hayırsever iş insanının desteğiyle bakıcılığını gönüllü olarak yapan komşusuyla birlikte umre ziyaretinde bulunmuştu.

Aliye ninenin (Göger) cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Aliye nineyi mezarına indiren Vali Mustafa Çitçi mezar başında Kuran-ı kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hayatında bir kez gördüğünü ifade eden Aliye Nine, İHA mikrofonlarına "Tayyip Paşamız ile Erzurum'a geldiğinde görüştüm. Ellerinden öptüm, o da benim ellerimden öptü. Benden bir isteğim olup olmadığını sordu. Onu görmek benim için yetti. Kendisini çok seviyorum. Her gün dua ediyorum. Bana her gün yemek gönderiyor. Keşke bir kez daha görebilsem ve onunla konuşabilsem. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuşmuştu.

Erzurum'un asırlık Aliye ninesi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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