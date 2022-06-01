Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 60 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg60,0060,0060,00HTS
PatatesKg1,504,503,72HTS
NohutKg18,0043,0021,17HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

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