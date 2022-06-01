Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 60 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,50
|4,50
|3,72
|HTS
|Nohut
|Kg
|18,00
|43,00
|21,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel