Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş hayvan etiKg74,0080,0078,00HTS
Aşurelik buğdayKg13,6513,6513,65HTS
Kuru soğanKg1,751,801,78HTS
Kuru fasulyeKg19,1426,6019,63HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Erzurum, Ticaret, Buğday, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title