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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 73,59 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 73,59 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKg41,5855,0043,26HTS
TereyağıKg65,0080,0073,59HTS
PatatesKg4,504,504,50HTS
Kuru fasulyeKg28,5028,5028,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Erzurum, Ticaret, Güncel, Haberler

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