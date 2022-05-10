Erzurum Ticaret Borsası
AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 73,59 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 73,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|Kg
|41,58
|55,00
|43,26
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|65,00
|80,00
|73,59
|HTS
|Patates
|Kg
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|28,50
|28,50
|28,50
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Erzurum, Ticaret, Güncel, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500