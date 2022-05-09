Erzurum Ticaret Borsası
AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 84,75 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 84,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş hayvan eti
|Kg
|55,00
|110,00
|84,75
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|65,00
|74,00
|66,85
|HTS
|Patates
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|65,00
|65,00
|65,00
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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