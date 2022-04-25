Erzurum Ticaret Borsası
AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 75 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|75,00
|75,00
|75,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|77,00
|70,35
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|25,46
|32,67
|27,39
|HTS
AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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