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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 75 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg75,0075,0075,00HTS
Et büyükbaşKg67,7277,0070,35HTS
Et küçükbaşKg60,0060,0060,00HTS
Göğermiş peynirKg25,4632,6727,39HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Erzurum, Ticaret, Güncel, Haberler

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