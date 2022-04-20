Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,39 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|66,18
|70,00
|66,39
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|26,60
|26,60
|26,60
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,50
|15,50
|???????15,50
|HTS
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel
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