Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78,81 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg75,0080,0078,81HMS
Kuru fasulyeKg30,0030,0030,00HMS
Civil peynirKg17,5017,5017,50HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title