Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78,81 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 78,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|75,00
|80,00
|78,81
|HMS
|Kuru fasulye
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|17,50
|17,50
|17,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel
Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler
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