Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 76,03 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 76,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|KG
|75,00
|77,00
|76,03
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|54,28
|62,00
|56,66
|HTS
|Tereyağı
|KG
|55,45
|70,21
|66,64
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel