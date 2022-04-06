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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 76,03 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 76,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKG75,0077,0076,03HTS
Kaşar peyniriKG54,2862,0056,66HTS
TereyağıKG55,4570,2166,64HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

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