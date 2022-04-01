Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

AA - Sagip Sezginer - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 30,00 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 30,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG30,0030,0030,00HTS
PatatesKG4,005,204,51HTS
Kuru SoğanKG1,803,001,89HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title