Erzurum Ticaret Borsası
AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 30,00 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 30,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Patates
|KG
|4,00
|5,20
|4,51
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,80
|3,00
|1,89
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Güncel