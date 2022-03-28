Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 25,81 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 25,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçek yağı
|Kg
|25,81
|25,81
|25,81
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,00
|20,28
|14,22
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|72,13
|73,98
|72,90
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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