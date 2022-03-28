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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 25,81 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 25,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçek yağıKg25,8125,8125,81HTS
Kırmızı mercimekKg12,0020,2814,22HTS
TereyağıKg72,1373,9872,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Erzurum, Ticaret, Güncel, Haberler

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