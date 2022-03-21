Erzurum Ticaret Borsası
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 61,39 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 61,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|61,39
|61,39
|61,39
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,50
|15,50
|15,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|50,00
|65,00
|57,50
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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