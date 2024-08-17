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Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor

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Erzurum Teknik Üniversitesi, 1500 dönüm arazisini yerli ve milli tohum üretimine ayırarak tarım alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Üniversite bünyesinde kurulan tohum teknolojisi ve üretimi Ar-Ge laboratuvarı, yerli tohum konusunda önemli çalışmalara ev sahipliği yapacak.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ), yaklaşık 1500 dönüm arazisini yerli ve milli tohum üretimine ayırdı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman 'tarım arazisine üniversite kuruluyor' eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını 1500 dekardan fazla bir arazimizi yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tarım yapılan başka bir üniversite yoktur" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 yılında çıkardığı yasayla Erzurum Ovası'nda yaklaşık 4 bin dönüm arazi üzerine kuruldu. 'Verimli tarım arazilerine üniversite kuruluyor' tartışmaları arasında ETÜ, 2012 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başladı. 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 3 enstitüsünde 5 bine yakın öğrencisi bulunan ETÜ, arazisinin bir bölümünü yerli ve milli tohum üretimine ayırdı. Özel bir tohum firmasıyla Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) tohum teknolojisi ve üretimi Ar-Ge laboratuvarını kuran ETÜ'de deneme amaçlı ekilen 'alturna' tohumundan elde edilen ekmeklik buğdayın hasadı yapıldı.

Ekmekli tohumu yaklaşık 15 yılda geliştirerek 2020 yılında tescilini alan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, yeni çeşidin bölgeye uyumu ve veriminin sevindirici olduğunu söyledi.

'TOHUM TEKNOLOJİSİ VE ÜRETİMİ AR-GE LABORATUVARINI KURDUK'

Alturna tohumu ekimi yapılan arazide biçerdöverle hasat yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, tarımda yerli tohum konusunun ülkenin öncelikli ve kritik alanları arasına girdiğini söyledi. Prof. Dr. Çakmak, "Üniversite olarak biz de tohum teknolojilerinin önemine binaen YÜTAM'da tohum teknolojisi ve üretimi Ar-Ge laboratuvarını kurduk. Bu laboratuvarda yerli tohum teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek ve uygulama sahası da yine kampüs alanımızda tahsis ettiğimiz sahada olacaktır" diye konuştu.

Üniversite kampüsünün belirlenirken yaşanan tartışmaları hatırlatan Çakmak, şunları söyledi:

"Hatırlayacağınız üzere üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman 'tarım arazisine üniversite kuruluyor' eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını yani 1500 dekardan fazla bir arazimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın da son 10 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tarım yapan başka bir üniversite yoktur. Tohum teknolojileri ar-ge laboratuvarımız bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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