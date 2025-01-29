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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında belirli kategorilere oy vererek, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğraflarını tercih eden Çakmak, "Haber" kategorisinde de Belal Khaled'in "Bayram" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Çakmak, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" karesinden yana kullandı.

Çakmak, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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