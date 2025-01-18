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Erzurum Teknik Üniversitesi 60 Yaş Üzeri Öğrenciler için 'Tazelenme Üniversitesi' Kuruyor

Erzurum Teknik Üniversitesi 60 Yaş Üzeri Öğrenciler için 'Tazelenme Üniversitesi' Kuruyor
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Erzurum Teknik Üniversitesi, 60 yaş ve üzerindeki bireyler için '60+ Tazelenme Üniversitesi' programını başlatarak topluma aktif katılım ve yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler sağlık, sanat ve kişisel gelişim alanlarında olacak.

ETÜ kapısını 60 yaş üzeri öğrencilere açıyor

Tazelenme Üniversitesi kayıtları başlıyor

ERZURUM - Erzurum Teknik Üniversitesi, "60+ Tazelenme Üniversitesi" programı ile kapılarını 60 yaş ve üzeri öğrencilere açıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Çakmak, 60 ve üzeri bireylerin topluma aktif ve sağlıklı katılımlarını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için proje geliştirdiklerini ifade ederek, "60+ Tazelenme Üniversitesi olarak, 60 yaş ve üzeri bireylerin hayata yeniden tazelik getirmelerini, aktif ve üretken bir yaşam sürdürmelerini hedefliyoruz. Sağlık, sanat, kişisel gelişim ve sosyal etkileşim gibi çok yönlü eğitim içeriklerimizle bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. 60 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını artırmak, bağımsızlıklarını korumak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak temel prensibimizdir" dedi.

"60+ Tazelenme Üniversitesi" için birinci şart 60 yaş ve üzeri olmak / okuma yazma biliyor olmak gerekiyor. 60 yaş ve üzerindeki bireylere yönelik olarak sunulacak eğitim programı, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca haftada 2 gün çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunacak. Kayıt ve eğitim başlangıç tarihi kayıtlar; 03-14 şubat 2025 tarihleri arasında olacak. Eğitim başlangıcı; 17 Şubat 2025 Pazartesi olarak planlandı. Ulaşım Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrencilerin semtlerine uygun olarak belirlenecek bir noktadan servis tahsis ederek üniversiteye ulaşımı sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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