Erzurum-Tekman Yolu Ulaşıma Kapandı
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.