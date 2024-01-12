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Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 18.00 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.' ifadesine yer verildi.

Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 18.00 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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