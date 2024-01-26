Erzurum-Tekman kara yolu ulaşıma kapatıldı
Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İlçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Tekman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Tekman kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.
İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.