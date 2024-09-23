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Erzurum Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Gerçekleşti

Erzurum Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Coşkuyla Gerçekleşti
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Arnavutköy'de Erzurumlular Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erzurum tanıtım günlerine binlerce kişi katıldı. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte türkü söyleyip halay çekildi.

ARNAVUTKÖY'de Erzurumlular Derneği ev sahipliğinde Erzurum tanıtım günleri gerçekleştirildi. Binlerce Erzurumlunun ziyaret ettiği etkinlikte türküler eşliğinde halay çekildi, yöresel lezzetler tanıtıldı.

Erzurum tanıtım günleri, geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Belediyesi ve Erzurumlular Derneği iş birliğiyle şehir parkında gerçekleştirildi. Erzurumluların, buluştuğu etkinliğe Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ile binlerce Erzurumlu katıldı. 3 gün süren Erzurum tanıtım günlerini ziyaret eden binlerce kişi bir yandan alışveriş yaptı diğer yandan da Erzurumlu sanatçıların söylediği türkülere eşlik ederek halay çekti. Arnavutköy Erzurumlular Derneği Başkanı Rıfat Aba, tanıtım günleri ile Erzurum'un birçok değerini İstanbul'daki hemşerileriyle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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