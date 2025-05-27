Erzurum, Spor Hizmetlerinde Türkiye 1'incisi Oldu

Erzurum, Spor Hizmetlerinde Türkiye 1'incisi Oldu
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Erzurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirmesinde 'spor hizmetleri' alanında Türkiye genelinde birinci olmayı başardı. Yüksek irtifası ve sporcu kamp merkezleriyle dikkat çeken şehir, gençlik merkezleri faaliyetlerinde de ilk 10'da yer aldı.

Erzurum'un, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, "spor hizmetleri" alanında Türkiye 1'incisi seçildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iller arası değerlendirmesinde Türkiye genelinde ilk 5'e giren Erzurum, "spor hizmetleri" alanında ise 1'inci oldu.

Yüksek irtifası ve birçok sporcu kamp merkezine sahip olan kent, "gençlik merkezleri faaliyetleri" alanında da ilk 10 il arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Erzurum ve Türk sporu için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaparak başardık. İl karnesinde Türkiye'de 5'inci, sporda ise 1'inciyiz. Bu başarı ile mutlu olduk, gururlandık. Bu başarı ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmalarımızın bir ürünüdür. Tüm birimlerimizle gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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