ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Öner, Başhekim Dr. Ertaç Özeroğlu ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özeroğlu, Vali Öner ve beraberindekilere teşekkür etti.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin tıp alanında eski ile kıyaslanamayacak seviye geldiğini belirten Öner, "İnsanların en temel hakkına, yani yaşama hakkına hizmet eden tıp alanında yaşanan olumlu gelişmeler, ülkemizi artık eski dönemlerle kıyaslanamayacak bir seviyeye getirmiştir." dedi.

Öner, tüm vatandaşların sağlık güvencesine kavuşturulduğunu ifade ederek, "Şeyh Edebali'nin de dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının bir gereği olarak sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde tüm vatandaşlarımız sağlık güvencesine kavuşturulmuş, her vatandaşımızın sağlıktan eşit yararlanması, sağlık hizmetlerinin artık evlere kadar ulaştırılması ve en önemlisi her ailenin bir hekiminin olması devletimizin, insana verdiği değeri apaçık ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve beraberindekiler 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla yemek yedi.

Burada konuşan Varol, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Her koşulda insanların ve insanlığın sağlığı için büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getiren Varol, "Büyük bir özveri ve gayretle görev yürüten, yakın çalışma arkadaşlarımız ve sahadaki kahramanlarımız olan siz kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program, sağlık çalışanlarının pasta kesmesinin ardından sona erdi.

Erzurum

Erzurum'da, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Başhekim Dr. İbrahim Hakkı Tör ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tör, Tuncer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Günün anlamı açısından kutlama mesajı gönderenlere de teşekkürlerini ileten Tör, sağlık çalışanlarıyla pasta kesti.

Etkinlikte konuşan Tör, 14 Mart 1919 tarihinde tıbbiyeli öğrencilerin ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları mücadelenin milli bir savunma hareketi olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler milletimiz uğruna zaman ve koşul gözetmeksizin gece gündüz çalışarak görevimizi icra etmekteyiz. Bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.