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Erzurum polisinden pankartlı uyarı

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Erzurum polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin dört bir tarafına bilgilendirici pankartlar astı. Erzurum Emniyeti vatandaşları uyuşturucuya karşı dikkat çekmek için astığı uyarıcı pankartlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı.

Erzurum polisinden pankartlı uyarı

ERZURUM - Erzurum polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin dört bir tarafına bilgilendirici pankartlar astı.

Erzurum Emniyeti vatandaşları uyuşturucuya karşı dikkat çekmek için astığı uyarıcı pankartlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi. " Şehrimizin dört bir köşesinde gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza uyuşturucu ile mücadele günü sebebiyle bilgilendirmelerde bulunduk. Pankartımızı şehrimize sergiledik. Geleceğine Sahip Çık! UYUMA!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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