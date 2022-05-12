Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum polisinden lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral desteği

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Erzurum'da polis ekipleri, oyuncaklar hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e eskort eşliğinde şehri gezdirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, oyuncaklar hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e eskort eşliğinde şehri gezdirdi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden lösemi hastası Gökdeniz Birlik'in ailesiyle iletişime geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarının tedavisi sürecinde yanlarında olmak istediklerini aktardı.

Evinde ziyaret ettikleri aileyle görüşen ekipler, minik Gökdeniz'e polislere olan ilgisi dolayısıyla polis kıyafetleri ve oyuncaklar hediye etti.

Polis araçlarıyla oluşturulan eskort eşliğinde şehir turu atan Gökdeniz, ardından ailesiyle hastaneye götürüldü.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine polislerle giren Gökdeniz, ekiplere teşekkür etti.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title