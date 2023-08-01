Erzurum Polisi Aranan 6 Şahsı Yakaladı

Erzurum polisi, haklarında arama ve tutuklama kararı bulunan altı şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Erzurum polisi haklarında arama ve tutuklama kararı bulunan altı şahsı yakaladı.

Konu ile alakalı Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.

Konu ile alakalı yapıla yazı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hakkında, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan 11 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Mala Zarar Verme, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlere Suçta Kullanma suçlarından toplam 10 ayrı suç kaydı bulunan Nihat A. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır. Hakkında, Kasten Öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası, Kasten Yaralama, Hayvan Hırsızlığı, Mala Zarar Verme suçlarından toplam 3 ayrı suç kaydı bulunan İhsan A. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

Hakkında, Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar suçlarından toplam 4 ayrı suç kaydı bulunan Batuhan G. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

Hakkında, Bina İçinde Muhafaza Altında Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan 7 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası, Kasten Yaralama, Açıktan Hırsızlık, Evden Hırsızlık, TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından toplam 15 ayrı suç kaydı bulunan Kamuran Ü. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

Hakkında, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık- Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Memet E. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır. Hakkında, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık- Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Ayşe Ç. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanmış ve şahıslar adli işlemlerin akabinde Erzurum E tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." - ERZURUM