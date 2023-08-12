Erzurum-Pazaryolu kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Güncel Haberler
Erzurum'u Pazaryolu ilçesine bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım geçici olarak durduruldu. Heyelanın yaşandığı güzergahın 0-92. kilometreleri ulaşıma kapatıldı. Küçük araçlar için alternatif bir köy yoluna yönlendirilirken, büyük araçlar ise farklı güzergahlar kullanmak zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'u Pazaryolu ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pazaryolu ilçesini Erzurum'a bağlayan kara yolunun 67. kilometresindeki heyelan nedeniyle güzergahın 0-92. kilometreleri ulaşıma kapatıldı.
Güzergahta ulaşım küçük araçlar için 47-67. kilometreler arasındaki köy yoluna, büyük araçlar içinse Pazaryolu ilçesinden Bayburt iline ve Artvin'in Yusufeli ilçesi güzergahlarına yönlendirildi.
Karayolları ekiplerinin yolda temizleme çalışmaları devam ediyor.