Erzurum-Pazaryolu kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'u Pazaryolu ilçesine bağlayan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım geçici olarak durduruldu. Heyelanın yaşandığı güzergahın 0-92. kilometreleri ulaşıma kapatıldı. Küçük araçlar için alternatif bir köy yoluna yönlendirilirken, büyük araçlar ise farklı güzergahlar kullanmak zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.