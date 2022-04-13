Erzurum Ovası'ndaki göl, 'hastalık saçıyor' diye kurutulmuş

ATATÜRK Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Erzurum'un 1950'li yıllarına kadar sahip olduğu 20 kilometrekarelik gölün, 'hastalık saçıyor' diye kurutulduğunu söyledi. Doç. Dr. Eğilmez, tarihi kaynaklarda yaklaşık 1500 yıl önce geçtiğini belirttiği gölde, 19'uncu yüzyılda 172 kuş türünün tespit edilip kayıtlara geçirildiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Erzurum'da 1950'li yıllara kadar bulunan 20 kilometrekare alandaki gölün, 'hastalık saçıyor' diye kurutulduğunu belirterek, bugünlerde yağmur ve eriyen kar sularının geçici olarak doldurduğu Erzurum Ovası'nın o günleri hatırlattığını anlattı. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki yerleşim alanıyla Türkiye'nin çatısı konumundaki Erzurum'da, 19'dan fazla köyün arazisini kapsayan gölün varlığının şehrin Palandöken Dağı eteklerine kurulmasında etkili olduğu belirtildi. Tarihçilere göre, gölün bölge halkına büyük gelir getirmesinin yanında bir kuş cennetine dönüştüğünü ifade eden Doç. Dr. Eğilmez, "Erzurum çevresinde bulunan su birikintileri, küçük göller, pınarlar ve geçmişte mevcut olan sazlık alanlar, bölgenin tarihi açısından çok önemli bir yer tutar. Özellikle içerisinde göl olarak adlandırabileceğimiz su yapısıyla Erzurum sazlıkları, yaklaşık 1500 yıl boyunca bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerinde çok önemli bir rol oynamıştır. Söz konusu sazlık alan şehir merkezinin çok yakınında bulunan bir mevkidir. 'Erzurum Ovası' diye adlandırılan sahada yer alan sazlıklar, Fırat (Karasu) Nehri'nin kaynağa yakın bir yerinden başlayarak Ilıca'ya kadar devam etmekteydi. Sazlıklar, 20 kilometreden fazla uzunlukta olup genellikle bataklık oluşturmayan ve içerisinde bulunan yüzlerce çeşit kuşla bir doğa harikasıymış" diye konuştu.