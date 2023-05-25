Erzurum Ovası'nda bugüne kadar 311 türden kuş gözlemlendi

İlkbahar ve sonbaharda yağışlarla sulak alanların oluştuğu Erzurum Ovası'nda bugüne kadar 311 türden çok sayıda kuş gözlemlendi.

İlkbahar ve sonbaharda yağışlarla sulak alanların oluştuğu Erzurum Ovası'nda bugüne kadar 311 türden çok sayıda kuş gözlemlendi.

Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlar, ilkbahar ve sonbahar döneminde göçe başlayan kuşların dinlendiği rotalar arasında bulunuyor.

Şu sıralar Batı Afrika'dan Kafkasya'ya göç etmeye başlayan ve Tortum yolu üzerinde Köse Mehmet Köyü ve havalimanı civarındaki sulak alanlarda mola veren kuşların birçoğu, besin ihtiyaçlarını giderdikten sonra sıcak bölgelere kanat çırpmaya devam edecek.

İl genelinde göçmen kuşlara yönelik yapılan araştırmada şu ana kadar 311 tür tespit edildi. Bölgede tespit edilen türler arasında kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba, küçük akbaba, küçük orman kartalı, büyük orman kartalı, küçük kartal, şah kartal, balık kartalı, paçalı şahin, arı şahini, ala doğan, gök doğan da bulunuyor.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Naci Sevindi, AA muhabirine, Batı Afrika'dan başlayan kuş göçünün Kafkasya'ya uzanan ve tekrar buradan da geri dönüşte kullanılan yolda Erzurum'un ana güzergah olduğunu söyledi.

"Erzurum'daki kuş yoğunluğu mayıs ayı boyunca devam edecek"

Erzurum'un 25 bin kilometrekare yüz ölçüme sahip olduğunu ifade eden Sevindi, şöyle konuştu:

"Bu kuşlar, Hatay'dan başlayarak Doğu Anadolu Fay Zonu'nu takip ederek gelir. Buradan Kafkasya'ya doğru hareket ederler. Erzurum Ovası'nda oluşan kuş yoğunluğu, mayıs ayı boyunca devam edecek. Bu dönem içerisinde bir kısım kuşlar burada üreyecek, bir kısım kuşlar burada durmadan Kafkasya'ya hareket edecek. Orada üredikten sonra yavrularıyla beraber sonbaharda Afrika'ya geri dönecekler. Dolayısıyla bu döngü içerisinde Erzurum'da bu kuş yoğunluğunu görüyoruz."

Sevindi, göçü izlerken daha önce hiç rastlamadıkları türlerle de karşılaşabildiklerini belirterek, il genelinde 311 türden kuş tespit ettiklerini dile getirdi.

Ülke çapındaki en önemli kuş türünün, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan "sürmeli kız" olduğuna işaret eden Sevindi, "Sürmeli kızkuşu dünya genelinde koruma altındadır. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden en değerli kuş türüdür. Bu türü sadece 10-22 Ekim arasında izleyebiliyoruz." dedi.

İsrail'de halkalanmış "en yaşlı şahin" tespit edildi

Göç yolunun Batı Afrika üzerinden olduğunu ve bunu da kuşlara takılan GPS cihazlarından aldıkları sinyallerden öğrendiklerini bildiren Sevindi, İsrail Tel Aviv Üniversitesi tarafından halkalanmış bir kuş türünü Erzurum'da bulduklarını anlattı.

Sevindi, şunları kaydetti:

"Bir kuş tespit ettik ve yaralıydı. Ayağından halkayı aldığımız zaman 'en yaşlı şahin' olduğu belirlendi. Tel Aviv Üniversitesi'nde halkalanmıştı. Orayla bağlantı kurduğumuzda bize böyle de bir bilgi verdiler."