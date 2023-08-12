Erzurum Orman Bölge Müdürü Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Yaz Kur'an Kursu eğitimi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette çocuklara hediyeler veren Ayatay, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan Erzurum Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Orman Bölge Müdürlüğü Mescidinde Yaz Kur'an Kursu eğitimi gören çocukları ziyaret etti.

Bölge Müdür Yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette; Bölge Müdürü Ayatay, Kur'an Kurslarında eğitim gören 35'i erkek, 10'u kız olmak üzere 45 çocuğa çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenerek tavsiyelerde bulunan Bölge Müdürü Ayatay, çocuklarla ve Kur'an eğitimi veren hocalarla sohbet etti. Çocukların mutluluğuna ortak olan Bölge Müdürü Ayatay, hediye takdimi sonrası çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM