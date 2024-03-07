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Erzurum-Oltu Yayla Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

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Erzurum ile Oltu ilçesi arasındaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ile Oltu ilçesi arasındaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte, gece başlayan ve sabah etkisini artıran kar, yüksek kesimlerde yoğunluk gösteriyor.

Erzurum-Oltu kara yolundaki 2 bin 303 rakımlı Yayla Geçidi bölgesinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.

Ulaşımın güçlükle yaşandığı yüksek rakımlı yolda, çok sayıda araç yolda kaldı.

Sürücülerin zorlandığı ve araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştığı yolda, bazı tırlar yol kenarına park etti.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışması sürdürüyor.

Çeşitli programlara katılmak üzere Oltu'ya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in içinde bulunduğu konvoy, güçlükle ilerleyerek ilçeye vardı.

Kaynak: AA / Güncel

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