Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Emeği Gün Yüzüne Çıkıyor
Xinhua ekibi, Erzurum'da kadınların el işçiliğiyle ürettikleri geleneksel çantalar, elbiseler ve halıları inceledi. Soğuk hava koşullarında dahi kadınların sıcak emeğiyle hayat bulan eserler, gelenekten ilham alıyor.
ERZURUM, 26 Nisan (Xinhua) -- Xinhua ekibi olarak Erzurum'un soğuk havasında elleriyle yünü ilmek ilmek işleyen kadınların sıcacık emeğine tanıklık ettik. Gelenekten ilham alan çantalar, elbiseler ve halılar Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde hayat bulurken, el emeği, göz nuru her detayda kendini hissettiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel