Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Emeği Gün Yüzüne Çıkıyor

ERZURUM, 26 Nisan (Xinhua) -- Xinhua ekibi olarak Erzurum'un soğuk havasında elleriyle yünü ilmek ilmek işleyen kadınların sıcacık emeğine tanıklık ettik. Gelenekten ilham alan çantalar, elbiseler ve halılar Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde hayat bulurken, el emeği, göz nuru her detayda kendini hissettiriyor.