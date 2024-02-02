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Erzurum merkezli operasyonda 65 zanlı tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Erzurum merkezli operasyonda, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapan 71 zanlıdan 65'i tutuklandı. Operasyonda silah, para, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Erzurum merkezli 20 ilde sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin gerçekleştirilen "Sibergöz-20" operasyonunda gözaltına alınan 71 zanlıdan 65'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, yakalanan 71 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 65'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 29 Ocak'ta duyurduğu operasyonda, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak, oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama ve sigorta bedeli ile kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 75 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve son bir yıl içerisindeki banka hesapları incelendiğinde 35 milyon 215 bin liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Sinop, Tekirdağ, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kırşehir, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Kocaeli ile Samsun ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, silah, para, uyuşturucu, altın, dijital materyal ve sim kartları ele geçirilmiş, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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