Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama
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Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, 21 milyon 650 bin lira hareketlilik tespit edildi. Operasyon, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik gerçekleştirildi.

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında 13 şüphelinin banka hesaplarında ve çeşitli kripto para borsalarında suça konu olduğunu değerlendirilen 21 milyon 650 bin lira hareketlilik belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya'daki 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı, 4'ünün yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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