Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 17 Gözaltı, 7 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda toplam 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerin yüklü miktarda dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "takipli siber faaliyet" kapsamında sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 16 milyon lira, kripto varlık hesaplarında 130 milyon lira olmak üzere toplamda 146 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gaziantep, Mersin, Bursa ve Ankara'da 7 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 23 adreste yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 cep telefonu ve 12 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
