Erzurum Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali altıncı gününde düzenlenen etkinliklerle sürdü.

Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor.

Bayhan Gürhan, festival kapsamında ilk kez geldiği kentte, konseri öncesi Erzurum Kalesi'ni gezerken karşılaştığı gazileri programına davet etti.

Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluşan Bayhan, "Hep birlikte bir aileyiz, birlikte güzeliz." ifadelerini kullandı.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda da Suat Orhan yönetimindeki "Bendire Sala" grubu tasavvuf müziği ile Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde ise İdris Altuner ve Harun Atmaca sahne aldı.

"Genç Aşıklarımız Programı" kapsamında Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde buluşan aşıklar Serdar Alyakut, Adem Aydıner, Alperen Uzun, Halil Daylak ve Caner Karaman saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Mahkumlara da sanatı ulaştırmayı hedefleyen festival kapsamında Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Kurtcebe Turgul'un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Bence Katil Öldürdü" tiyatro oyunu canlandırıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Hop Dedik Ayhan, Mehmet Aydın ve Erdal Çelik, "Hikayesi Olan Şarkılar" etkinliği düzenlendi.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde "Münakaşa Değil Münazara" yarışması düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'na kurulan "Çocuk Köyü"nde çocuklar, "Süper 1 Takım" çocuk tiyatrosuyla sevilen çizgi film karakterlerini sahnede seyretti.

Yakutiye Kent Meydanı ile kentteki iki alış veriş merkezinde kurulan "Sokak Sahne"de alanlarında genç müzisyenler, şarkı söyledi.