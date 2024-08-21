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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterileri düzenleniyor. Ayrıca müzelerde eserler sergileniyor ve atölyelerde el sanatları sergileniyor. Festival 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 4 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde müzisyen Sedat Uçan ilahi söylerken, Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu'nda İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Kapıların Dışında" oyunu sahnelendi.

Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde de Serdar Alyakut, Erol Şahiner, Aşık Nihyettin ve Sinan Öztürk sahne aldı.

Festivalde, radyocu Hop Dedik Ayhan ve haber spikeri Mehmet Aydın, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerle Başbaşa" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Çeşitli söyleşilerin yapıldığı festivalde, atölyelerde farklı el sanatları sergilendi.

Festival kapsamında, kentteki çeşitli müze ve medreselerde eserler sergilendi. Birçok etkinliğin yer aldığı Olimpiyat Parkı'ndaki faaliyetlerin yanında çocuk tiyatrosu Maşa ile Koca Ayı ve sahne şovu Aşuk-Maşuk ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Festivalin dördüncü gününde, müzik grubu Dedublüman, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı erzurum Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

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