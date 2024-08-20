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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle 3. gününde devam ediyor. Konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri ve tiyatro gösterileri festival kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Festivalin üçüncü gününde, şarkıcı Gökhan Tepe, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar konserde, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Türksoy Türk Dünyası Konseri, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Erzurumlulara dans ve müzikle dolu bir gece yaşattı.

Tekkelam Musiki Topluluğunun Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde sahne aldığı festivalde, rehberli müze gezileri yapıldı.

Erzurum Kalesi önündeki Aşıklar Sahnesi'nde de Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Tahsin Duygulu, Sadrettin Polat ve Caner Karaman sahne aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye koyulan "Tango Tango" operası, Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti.

Festival kapsamında, kentteki çeşitli müze ve medreselerde eserler sergilendi, Olimpiyat Parkı'ndaki etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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