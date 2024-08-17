Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, Erzurum Müzesi'nde yapılan törenle başladı. Festival kapsamında 9 gün boyunca çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum oldu.

Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Bakan Yardımcı Alpaslan, gazetecilere, Erzurum'un tarih ve kültür şehri, ülkenin de önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Her geçen yıl büyüyen ve dünya markası haline gel Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum basamağının "hayırlı" olmasını dileyen Alpaslan, "Bugün başlayıp 9 gün boyunca kentte kültür sanat şöleni yaşayacağız. Erzurum'un kültürü, tarihi, geleneksel el sanatlarından tüm kültür sanat alanlarına kadar tüm etkinlikler burada. Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliğini daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliği ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak." dedi.

"En büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek"

Kentte 50 noktada 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz."

Vali Mustafa Çiftçi de festivalin eğlenceli geçmesi dileğinde bulunarak, "Düzenlendiği şehirler arasında en büyük rağbetin, en çok yerli ve yabancı ziyaretçinin kentimizde olduğunu biliyorum. Bu sene de etkinliklerin dolu geçeceğine ve bir sürü yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlayacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.

Protokol daha sonra müze içerisindeki Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

erzurum Festival Etkinlikler Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title